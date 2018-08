Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es auf der Bundesstraße 432 in Höhe Mözen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-Jähriger aus Hamburg kam dabei ums Leben. Gegen 02:25 Uhr kam der Fahrer mit seinem BMW aus Leezen kommend in Richtung Bad Segeberg fahrend aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in dem BMW eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zogen die Polizeibeamten für die Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzu. Die Bundesstraße 432 war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten in Höhe der Unfallstelle bis 06:40 Uhr gesperrt. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de