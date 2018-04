Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es auf der BAB 20 im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Mönkhagen zu einem Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer gekommen. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 72-Jähriger aus Grevesmühlen mit einem Klein-LKW (Sprinter) die Straße „An der Bundesstraße“ von Stockelsdorf kommend in Richtung Langniendorf. An der Autobahnanschlussstelle Mönkhagen fuhr dieser dann nicht geradewegs weiter in Richtung Langniendorf sondern auf den Abfahrtsbereich der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Westen auf. Zeitgleich wollte über den Abfahrtsbereich ein 64-Jähriger aus Süsel mit seinem Skoda die Autobahn verlassen. Als er den entgegenkommenden Falschfahrer bemerkte, bremste er sein Auto ab. Dies realisierte ein 54-Jähriger Autofahrer aus Stockelsdorf zu spät und fuhr den 64-Jährigen mit seinem Hyundai von hinten auf. Beide Autos wurden dabei beschädigt. Der 64-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus nach Lübeck. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Dies wurde dann aber durch den 54-Jährigen unterbunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten vor Ort den Führerschein des Falschfahrers und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de