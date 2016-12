POL-SE: BAB 20, Rastplatz Kronberg / Schwerlastkontrollen

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 20.12.16, führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Segeberg zusammen mit dem PABR Ratzeburg, dem PABR Bad Oldesloe, dem PABR Pinneberg und dem Zoll aus Lübeck zwischen 08.45 und 15.30 Uhr eine Schwerlastkontrollen auf dem Rastplatz Kronberg an der BAB 20 durch. Knapp 30 Beamte hatten bei eisiger Kälte ganz genau bei den LKW und Sprintern hingeschaut. Über 180 LKW und über 100 Fahrzeuge der Sprinterklasse bis 3,5 Tonnen wurden kontrolliert. Dazu hatte der technische Geschwindigkeitsüberwachungsdienst eine Geschwindigkeitsmessanlage in Höhe der Kontrollstelle aufgebaut. Hier war die Geschwindigkeit wegen der Sicherheit auf 60 km/h heruntergeregelt worden. Insgesamt ließen es sich aber 61 Autofahrer nicht nehmen, die Geschwindigkeit nicht den Vorschriftszeichen anzupassen. Der Schnellste wurde mit 104 km/h gemessen und das, obwohl ein Beamter sehr gut sichtbar als Einweiser auf der BAB stand. Weitere Kontrollergebnisse: 26 Anzeigen aufgrund von Verstößen nach den Fahrpersonalvorschriften, zwei Aufenthaltsermittlungen für Staatsanwaltschaften, 14 Kontrollberichte, ein Bericht nach dem Kfz.-Steuergesetz, diverse Anzeigen wegen falscher Ladungssicherung und Beleuchtungsmängeln, diverse Sicherheitsleistungen, zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen mit Verfallsverfahren in Folge, ein Großraum- und Schwertransport wurde aufgrund Überladung stillgelegt und vier Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteln gemäß § 24a StVG. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de