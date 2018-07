Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch (18.07.18) auf Donnerstag (19.07.18) konnte die Polizei im Bereich einer Baustelle der Autobahn 21 zwei Personen vorläufig festnehmen, die zuvor aus zwei Baumaschinen Dieselkraftstoff gestohlen hatten. Ursprünglich waren die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg wegen eines unbeleuchteten Autos in dem Baustellenbereich der BAB 21, zwischen Bornhöved und Wankendorf, unterwegs. In Höhe Bornhöved trafen sie auf einen dort abgestellten Renault Laguna, in dessen unmittelbarer Nähe zwei Kanister mit abgefüllten Dieselkraftstoff standen. Bei der weiteren Überprüfung der Baustelle trafen sie auf einen 52-jährigen und einen 26-jährigen Litauer, die bereits verdächtig nach Dieselkraftstoff rochen und frische ölverschmierte Händen hatten. Auf der Baustelle stellten die Beamten fest, dass die beiden Täter aus zwei Baumaschinen insgesamt 80 Liter Diesel abgezapft hatten. Des Weiteren führten sie Kanister, Schläuche und Einfüllstutzen als entsprechendes Tatwerkzeug mit sich. Die Beamten nahmen die Täter vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de