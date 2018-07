Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag (17.07.18) ist es auf der Autobahn 21 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen für den Vorfall. Um 06:17 Uhr befuhr ein 58-jähriger Kieler mit seinem Ford Galaxy die Autobahn 21 in südliche Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Daldorf und Wahlstedt fuhr er dabei gegen ein großes Metallteil aus Riffelblech, das auf der Fahrbahn lag. Bei dem Metallteil handelt es sich vermutlich um die Auskleidung eines Pritschenwagens oder eines Anhängers, mit den Maßen 140cm x 125cm x 40cm. Wahrscheinlich gehörte das Metallteil zu einem weißen Transporter mit offener Pritsche und einem Anhänger, der kurz vorher am rechten Seitenstreifen der Autobahn stand. Der Fahrer des Transporters versuchte noch durch Winken den Verkehr auf der Autobahn „herunter zu bremsen“. Nach dem Unfall durch den 58-Jährigen entfernte sich dann die Person mit dem Transporter und Anhänger von der Autobahn / der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg hat in dem Zusammenhang eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu den weißen Transporter oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 an die Polizei in Bad Segeberg zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de