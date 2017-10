Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag ist einer Streifenwagenbesatzung auf der BAB 21, in Höhe der Raststätte Schackendorf, ein Autofahrer aufgefallen, der während der Fahrt mit seinem Handy hantierte. Der 48-jährige Fahrzeugführer aus Bad Segeberg war um 15:26 Uhr mit seinem PKW in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund der Feststellung entschlossen sich die Beamten, diesen zu kontrollieren. Dabei kam heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Den Führerschein hatte er aufgrund einer Trunkenheitsfahrt verloren. Neben dem Bußgeld für die Handynutzung, kommt jetzt noch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu. Die Fahrt war für den Fahrzeugführer vor Ort beendet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de