POL-SE: BAB 23, Albertsdorf-Hohenfelde / Geisterfahrer gestellt

Bad Segeberg (ots) – Heute wurde der Polizei gegen 12.00 Uhr ein Geisterfahrer auf der BAB 23 gemeldet. Der Fahrer eines Geländewagens fuhr an der Anschlussstelle Albersdorf in die verkehrte Richtung auf die Autobahn. Als der Fahrer in Höhe Heide-Süd seinen Wagen wendete, kam es zu einer Gefährdung von zwei korrekt fahrenden Pkw-Fahrern. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Einer dieser Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei, die den Geländewagen dann an der Anschlussstelle Hohenfelde stoppte und den Fahrer kontrollierte. Bei dem 52-jährigen Fahrer aus Bayern wurde der Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren für seine beiden gefährlichen Fehler verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de