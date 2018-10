Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es auf der Autobahn 23 in Höhe der Anschlussstelle Elmshorn im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Gegen 20:20 Uhr fuhr ein 39-Jähriger aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem Audi eines Bekannten auf der Autobahn 23 in Richtung Hamburg. Bei der Einfahrt in den Baustellenbereich fühlte sich der Mann eigenen Angaben zufolge irritiert über die ausgeschilderte Verkehrsführung und fuhr in den abgesperrten Bereich. Dort kam der Fahrer auf einen Sandhügel zu, den er mit seinem Auto ungebremst überfuhr. Nach einem kurzen Sprung kam der Audi unmittelbar hinter dem Sandhügel zum Stehen. Bei der ersten Befragung stellten die alarmierten Polizisten beim unverletzt gebliebenen Fahrer starken Atemalkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen Wert von 2,05 Promille. Den Beamten gegenüber gab der Fahrer an, dass er der Beschilderung nicht habe folgen können und daher versehentlich in die Baustelle gefahren sei. Eine anschließende, genaue Prüfung der Verkehrsführung in der Baustelle durch die die eingesetzten Beamten ergab keinerlei Unstimmigkeiten. Eine hinzugezogene Ärztin entnahm bei dem Fahrer eine Blutprobe. Weiterhin stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher. An dem nicht mehr fahrbereiten Audi entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zu Gefährdungen von Arbeitern im Bereich der Baustelle kam es nicht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de