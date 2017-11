Bad Segeberg (ots) – Infolge des schweren Verkehrsunfalls im Bereich der Anschlussstelle Elmshorn am gestrigen Abend ist der 66-jährige Verkehrsteilnehmer aus Tornesch verstorben. Rettungskräfte hatten den Mann gestern in ein Hamburger Krankenhaus transportiert, wo er am heutigen Tage seinen Verletzungen erlag. Näheres zu dem Unfall ist der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 3. November 2017 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3777608 unmittelbar zu entnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de