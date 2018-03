Bad Segeberg (ots) – Heute haben 22 Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg, des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg, des Bezirksreviers Heide, der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung Eutin (PD AFB) sowie sieben Kollegen des Hauptzollamts Itzehoe eine Schwerlast- und Gefahrgutkontrolle auf der BAB 23 durchgeführt. In der Zeit von 09:00 – 13:00 Uhr wurden auf dem Parkplatz „Forst Rantzau“ ca. 70 Lastwagen kontrolliert, die in Fahrtrichtung Norden unterwegs waren. Dabei stellten die Beamten 23 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest. Des Weiteren wurden drei Gefahrgutanzeigen und zwei Anzeigen wegen Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz gefertigt. Ein mit Dönerspießen beladener Hamburger Kleinlastwagen war um 19% Prozent überladen. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt und der Verantwortliche musste ein zweites Fahrzeug entsenden, um einen Teil der Dönerspieße umzuladen. An zwei Sprintern wurden erhebliche Mängel am Fahrgestell und den Bremsen festgestellt. Nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen mussten sie die nächste Werkstatt aufsuchen, um die Mängel zu beheben. Die Beamten des Hauptzollamtes Itzehoe hatten ihren Focus auf die „Schwarzarbeit“ gelegt und fertigten dazu 20 Erfassungsbögen zur Nachkontrolle. Bei zwei Lastwagenfahrern bestand der Verdacht des Leistungsbetrugs. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de