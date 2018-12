Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 02.12.2018, fand in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr auf der BAB 23, Parkplatz Steinburg, in Fahrtrichtung Heide eine Übung der Polizei statt. Rund 30 Polizeibeamte übten das Einrichten einer Kontrollstelle nach einem fiktiven Terroranschlag in Hamburg. Dazu musste auch eine Vollsperrung eingerichtet werdet. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, hatte die Polizei bereits am Freitag über die geplante Übung informiert und vor Verkehrsbehinderungen gewarnt. Der Übungsablauf mit Aufbau der Kontrollstelle hat aus verschiedensten Gründen mehr Zeit in Anspruch genommen, so dass sich ein etwa 2,5 km langer Rückstau entwickelt hatte. Die Verkehrsteilnehmer mussten bis zu 1,5 Stunden im Stau stehen. Durch Anpassung zukünftiger Übungskonzeptionen und Nachbereitung wird versucht, die Dauer des Stauaufenthaltes in Zukunft merklich zu reduzieren. Eine Verkehrsbehinderung kann trotzdem auch in Zukunft nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Übungen dienen dazu die Einsatzkräfte im Ernstfall handlungssicher zu machen. Verkehrsteilnehmer bittet die Polizei um Verständnis. Der Sonntag wurde ausgewählt, weil eine Übung an Werktagen zu wesentlich mehr Verkehrsstörungen geführt hätte. Link zur ursprünglichen Meldung:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4130792 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de