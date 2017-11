Bad Segeberg (ots) – Am 27.11.17, gegen 15:45 Uhr, ist es außerhalb Bad Bramstedts auf der Segeberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Notarzteinsatzfahrzeug gekommen, bei dem der PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Steinburg mit seinem VW-Golf die B 206 in Richtung Bad Bramstedt. Aufgrund einer Unfallabsicherung hatte sich der Verkehr auf der Fahrbahn des 48-Jährigen gestaut. Um den Stau zu umgehen beabsichtigte der Mann aus dem Kreis Steinburg in Höhe eines dortigen Kartoffelhofes zu wenden. Dabei kollidierte er mit einem Notarzteinsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn, welches in selber Richtung auf dem Gegenfahrstreifen an dem genannten Stau vorbeifuhr. Das Notarzteinsatzfahrzeug wurde von einem 27-jährigen Mann aus Kaltenkirchen gelenkt. Der 48-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Kaltenkirchener und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de