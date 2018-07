Bad Segeberg (ots) – In Bad Bramstedt, Hitzhusen und Wiemersdorf ist es zu insgesamt acht Buntmetalldiebstählen gekommen. In allen Fällen haben es die Täter auf die unteren Teile von Fallrohren aus Kupfer abgesehen. Bereits in der Nacht von Dienstag (17.07.2018) auf Mittwoch (18.07.2018) schlugen bislang unbekannte Täter sechs Mal in Bad Bramstedt zu. In der Altonaer Straße entwendeten die Täter ein 1m langes Kupferfallrohr von einem Geschäftshaus. In der Straße Bleeck entwendeten die Täter von drei Immobilien mehrere Kupferfallrohre von ebenfalls ca. 1m Länge. Gleiches ereignete sich bei einem Wohnhaus und einer alten Wassermühle in der Straße Schlüskamp. In Hitzhusen entwendeten die Täter drei Kupferfallrohre von einer Sporthalle in der Schulstraße und in Wiemersdorf schlugen sie bei einem Schulgebäude im Schulweg zu. Bad Segeberg In Bad Segeberg kam es in den Zeitraum von Freitag (20.07.18) bis Montag (23.07.18) ebenfalls zu vier Buntmetalldiebstählen. Auch hier entwendeten die Täter an einem Amtsgebäude in der Waldemar-von-Mohl-Straße den unteren Teil eines Fallrohrs aus Kupfer. Drei weitere Tatorte lagen bei Geschäfts- und Wohngebäuden in der Kurhausstraße und am Kirchplatz. Rickling Am gleichen Wochenende entwendeten Täter in Rickling ebenfalls ein Kupferfallrohr von einem Kirchengebäude in der Straße An der Kirche. Wer in diesen Zusammenhängen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04192 – 39110 mit der Polizei in Bad Bramstedt Tel. 04551 – 884-0 mit der Polizei in Bad Segeberg oder Tel. 04328 / 510 mit der Polizei in Rickling in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de