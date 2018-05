Bad Segeberg (ots) – Am Freitagabend ist es in Bimöhlen zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem „Wiederholungstäter“ gekommen. Gegen 20:00 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Bad Bramstedt ein VW-Transporter auf, der auf der Bimöhler Straße in Richtung Großenaspe unterwegs war und dann von dort in Richtung Bimöhlen abbog. Das Fahrzeug war den Kollegen bekannt, da dem 54-jährigen Halter aus dem Kreis Segeberg erst vor einer Woche wegen einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Dabei wies der 54-Jährige einen ungewöhnlich hohen Atemalkoholwert von 3,76 Promille auf. Obwohl dem Fahrer nach der erste Trunkenheitsfahrt durch die Polizei noch einmal deutlich gemacht wurde, dass er keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr mehr fahren darf, hielt ihn das nicht von der erneuten Tour ab. Auch hierbei war der Mann alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Fertigung einer Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Um weitere Trunkenheitsfahrten zu verhindern, stellten die Beamten zur Gefahrenabwehr die Schlüssel für den VW-Transporter und ein weiteres Fahrzeug des 54-Jährigen sicher. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de