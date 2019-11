Minister: Tourismus im Norden weiter mit Wachstumspotenzial Lübeck (doa/lno) - Trotz der kräftigen Zuwächse in den vergangenen Jahren hat der Tourismus in Schleswig-Holstein nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz noch beachtliches Wachstumspotenzial. Ziel sollte es sein, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts eine weitere Steigerung um 20 Prozen

Vier Fälle des West-Nil-Virus in Südbrandenburg nachgewiesen Im Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus sind vier Fälle des West-Nil-Virus (WNV) nachgewiesen worden. Das teilten die zuständigen Behörden am Montag mit. Um welche Tierart es sich handele, dazu wollte sich eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage zunächst nicht äußern. Vom zuständigen Vete

Festnahme im Fall der gefesselten Studentin: Serientäter? Drei Wochen nach der Entführung einer Lübecker Studentin hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Beamte eines zivilen Streifenkommandos nahmen am Freitagmorgen einen 43-Jährigen im Bereich der Lübecker Lohmühle fest, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion am Montag gemeinsam mitteil

CDU-Fraktion für Neuauflage von Jamaika Die CDU im Kieler Landtag will die Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP nach der Wahl 2022 fortführen. "Wir sehen die Perspektive, das über die Legislaturperiode hinaus fortzusetzen", sagte der Fraktionsvorsitzende Tobias Koch am Montag in Kiel. Jamaika könne als Modell auf andere Länder und den Bun

Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B430 Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B430 bei Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist eine 19 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen nach rechts geraten und beim Gegenlenken mit einem entgegenkommend

Liedtke wirbt für Mitmenschlichkeit in Brandenburg Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat zu Mitmenschlichkeit und Respekt im Alltag aufgerufen. Manchmal gingen die Grenzen von Rassismus und Diskriminierung mitten durch Familien, den Sportverein oder den Freundeskreis, sagte Liedtke nach Landtagsangaben am Montag beim Landestreffen des

Kiel: Thyssenkrupp investiert 250 Millionen in U-Boot-Werft Der Werftstandort in Kiel soll deutlich ausgebaut werden. Deswegen plant Thyssenkrupp nun eine Millioneninvestition in die U-Boot-Werft. Außerdem sollen Hunderte neue Arbeitsplätze entstehen. Thyssenkrupp Marine Systems (TkMS) will die U-Boot-Werft in Kiel mit Investitionen von 250 Millionen Euro b

Tatverdächtiger im Fall der gefesselten Studentin verhaftet Im Fall der gefesselten Studentin, die am 12. Oktober auf einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen im Kreis Stormarn gefunden worden war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Beamte eines zivilen Streifenkommandos hätten den 43-Jährigen am Freitagmorgen im Bereich der Lübecker Lohmühle ge

Trump droht Gouverneur von Kalifornien: Keine Mittel mehr im Kampf gegen Waldbrände Seit Wochen wüten heftige Waldbrände in Kalifornien. Nach Kritik dazu äußert sich nun auch US-Präsident Donald Trump – und liefert sich ein öffentliches Wortgefecht mit Gouverneur Gavin Newsom. Einmal mehr hat US-Präsident Donald Trump der kalifornischen Regierung gedroht, Bundeshilfen im Kampf gege