Bad Segeberg (ots) – Da schaute der 56jährige Zeitungslieferant nur hilflos hinterher, als in den frühen Stunden des heutigen Tages zwei junge Männer auf einem Mofa heranbrausten und den Renault-Master mit laufendem Motor entdeckten, kurzerhand besetzten und mit diesem in Richtung Glückstädter Straße davonfuhren. Der Plöner hatte sein Fahrzeug gegen 01:30 Uhr in der Schillerstraße in Bad Bramstedt kurz verlassen, um in der Nähe ein Depot mit druckfrischen Zeitungen für die örtlichen Zusteller aufzufüllen. Diesen Moment nutzten die Diebe und entwendeten den mit geöffneter Fahrertür haltenden Kleinlaster. Der Mofa-fahrer entfernte sich in die entgegengesetzte Richtung. Eine über den Notruf informierte Polizeistreife stellte bei der Anfahrt zum Tatort an der B4 in Höhe Bissenmoor den Transporter fest und kontrollierte den Fahrer. In seiner ersten Befragung gab der alkoholisierte 30jährige Hemdinger an, dass er lediglich einen Spaß gemacht habe und das Fahrzeug seinem Kollegen gehören würde. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 1,35 o/oo an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel, wurde dem Beschuldigten bei der Polizeistation Bad Bramstedt eine Blutprobe entnommen, dieser danach entlassen. Der Hemdinger muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt und der unbefugten Fahrzeugnutzung verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 04551-884-0 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

