Bad Segeberg (ots) – Ende September ist es in Bad Bramstedt zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Der Täter konnte durch die Polizei, im Zusammenhang mit einer anderen Sache, jetzt ermittelt werden. Das Fahrrad wurde durch die Beamten in Bad Bramstedt sichergestellt. Was jetzt noch fehlt, ist der rechtmäßige Eigentümer des. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike vom Hersteller „Zündapp“, Typ „Blue.Series“, mit 21-Gängen. Die Polizei fragt nun, wem gehört das Mountainbike? Der Eigentümer wird gebeten, sich unter Tel. 04192 / 3911-0 an die Polizei in Bad Bramstedt zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de