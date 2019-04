Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch (10.04.2019) auf Donnerstag (11.04.2019) ist es in der Hamburger Straße zu einem Einbruch in ein Geschäft für E-Zigaretten und Raucherzubehör gekommen. Unbekannte Täter schlugen in dem Tatzeitraum eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und entwendeten aus dem Innenraum mehrere E-Zigaretten und weiteres Zubehör. Nach einem Hinweis konnte die Polizei einen 18-Jährigen aus Bad Bramstedt als Täter ermitteln. Das von dem Täter bereits versteckte Diebesgut stellten die Beamten der Polizeistation Bad Bramstedt wieder sicher. Zwischenzeitlich konnte auch ein zweiter Täter ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich ebenfalls um einen 18-Jährigen aus Bad Bramstedt. Beide werden sich jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls für die Tat verantworten müssen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de