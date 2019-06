Bad Segeberg (ots) – Am kommenden Mittwoch, den 3. Juli 2019, beziehen die Beamtinnen und Beamten der Bad Bramstedter Polizei ihr neues Dienstgebäude in der Altonaer Straße 2. Aufgrund einer damit verbundenen technischen Umstellung ist die Polizei in Bad Bramstedt den gesamten Tag über nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Daher bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, ihre dringenden Anliegen am kommenden Mittwoch über den Polizeinotruf 110 zu melden. Ab Mittwoch, den 3. Juli 2019, kann die Polizeistation ab 8:00 Uhr in den neuen Räumlichkeiten persönlich aufgesucht werden. Die derzeit gültige Telefonnummer 04192 39110 bleibt auch zukünftig bestehen. Im Zusammenhang mit dem Neubau laden wir interessierte Medienvertreter am kommenden Freitag, den 28. Juni 2019, um 14:00 Uhr ein, vor Ort einen Einblick in das neue Gebäude zu erhalten. Zu diesem Termin werden am Bau beteiligte Personen sowie der Bad Bramstedter Dienststellenleiter Jens Rossow für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Wir bitten um die Anmeldung bis Donnerstag, den 27. Juni 2019, um 15:00 Uhr, unter der Rufnummer 04551 884-2024 oder per Mail an: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de