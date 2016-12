POL-SE: Bad Bramstedt, Glückstädter Straße / Polizei erbittet Hinweise nach einem Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 23.12.2016, kam es in Bad Bramstedt um 17.50 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in der Glückstädter Straße. Die Täter wurden beim gewaltsamen Betreten des Hauses durch den anwesenden Geschädigten überrascht und flohen daraufhin ohne Stehlgut in Richtung Hitzhusen. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, kurze, dunkle Haare, dunkle Bekleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und der Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizei führte nicht zum Aufspüren der Einbrecher. Die Kriminalpolizei Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de