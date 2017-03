POL-SE: Bad Bramstedt, Glückstädter Straße / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des 09.03.2017 ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Roller auf der Glückstädter Straße verunfallt und stand dabei unter Alkoholeinfluß. Eine Zeugin hatte der Polizei mitgeteilt, dass ein Roller verunfallt auf der Glückstädter Straße liege. Eine scheinbar betrunkene Person stehe neben dem Roller. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, konnten sie den mutmaßliche Unfallfahrer, ein 25-jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg, antreffen. Der Roller hatte deutliche Beschädigungen im Frontbereich, Trümmerteile lagen 20 Meter um das Fahrzeug herum. Der Henstedt-Ulzburger war deutlich alkoholisiert und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Schließlich leistete der Mann Widerstand und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 25-Jährigen zwei Promille. Ihm wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Am Roller entstand ein Schaden von ca. 300,- Euro, Fremdschaden ist nicht zu beklagen. Der Henstedt-Ulzburger muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten ihre Beobachtungen unter 04192 – 39110 der Polizei Bad Bramstedt mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de