POL-SE: Bad Bramstedt – Junge Frau von zwei Männern überfallen – Die Polizei sucht Zeugen?

Bad Segeberg (ots) – In den Morgenstunden haben zwei unbekannte Personen im Bereich des Bahnhofs eine junge Frau überfallartig attackiert und sie um ihre Wertsachen gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise aus dem nahen Umfeld. Gegen 6.30 Uhr versperrten zwei bislang unbekannte Männer im geschätzten Alter zwischen 25 und 30 Jahren und einem südländischen Erscheinungsbild der 21-Jährigen aus dem Kreis Segeberg gemeinsam den Weg, verständigten sich zunächst untereinander in einer der Frau unbekannten Sprache und griffen sie schlussendlich völlig unvermittelt an. Einer der Täter soll die 21-Jährige in den Schwitzkasten genommen und ihr den Mund zugehalten haben, bevor der zweite Täter ihr mit der Faust in die Bauchgegend geschlagen und ihr die mitgeführte Handtasche entrissen haben soll. Im weiteren Verlauf gelang es der jungen Frau mit der Unterstützung ihres Hundes, welcher in den Jackenärmel eines der Täter geschnappt haben soll, sich loszureißen und zu fliehen. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 1,7 Meter bis 1,75 Meter große Männer handeln. Während einer der Männer mit kurzem dunklem Haar und einer dunklen Adidas-Trainingsjacke beschrieben werden kann, soll der andere über schulterlanges dunkles Haar verfügen und einen weißen Pullover getragen haben. Darüber hinaus waren beide Personen zum Zeitpunkt des Überfalls mit einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zur Fluchtrichtung der Männer können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Attacke auf dem Parkplatz zwischen der Straßen „Am Bahnhof“ und der „König-Christian-Straße“ nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

