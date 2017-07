Bad Segeberg (ots) – Am 30.07.17 ist es in der Schillerstraße in Bad Bramstedt zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen 00.25 Uhr stellten Anwohner des Mehrfamilienhauses Brandgeruch in ihrer Wohnung fest, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten und die anderen Bewohner weckten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt stellten in dem Kellerraum des Mehrfamilienhauses Flammen fest und löschten diese. Nach den Löscharbeiten lüftete die Feuerwehr das leicht verqualmte Treppenhaus, so dass die Bewohner gegen 2 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Hinweise zu dem Feuer oder verdächtige Beobachtungen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de