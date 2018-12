Bad Segeberg (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Bramstedt ist am Mittwochabend, den 19.12.18, eine 30-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Eine 21-jährige aus Bad Bramstedt fuhr mit einem Nissan Micra auf der Straße „Butendoor“ und wollte gegen 19:30 Uhr nach links in den Lohstücker Weg abbiegen. Hierbei übersah sie eine 30-jährige Fußgängerin aus Itzehoe, die den Lohstücker Weg im Bereich des dortigen Fußgängerweges überquerte. Beim Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Sachschäden entstanden nicht. Die Ampel an der Unfallstelle zeigte für beide Unfallbeteiligten Grün. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de