POL-SE: Bad Bramstedt, Lohstücker Weg / Vier Täter nach Tabakdiebstahl festgenommen

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Montag, gegen 16.30 Uhr, ist es bei einem Einkaufsmarkt im Lohstücker Weg zu einem Diebstahl von Tabakwaren gekommen. Die vier Täter konnten festgenommen werden. Angestellte des Marktes beobachteten zwei männliche Personen, die einen Rucksack mit Tabakwaren füllten. Nachdem die Verdächtigen den Kassenbereich ohne zu bezahlen, passiert hatten, sprachen die Mitarbeiter die beiden Männer an und informierten die Polizei. Die beiden Diebe wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In dem mitgeführten Rucksack befanden sich unterschiedliche Tabakwaren im Wert von ungefähr 100 Euro. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten zwei weitere männliche Personen in der Nähe des Einkaufsmarktes, die ebenfalls an dem Diebstahl beteiligt waren. Die Polizisten nahmen die vier Albaner im Alter zwischen 18 und 27 Jahren vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg nahm die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls auf. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de