Bad Segeberg (ots) – Bereits am Mittwoch, den 29.08.18, kam es in Bad Bramstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 10:00 Uhr wurde ein silberfarbener 3er-BMW angefahren, der vor einem Zoo- und Angelgeschäft im Maienbeek abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete. Am Unfallort konnte eine schwarz lackierte Außenspiegelverkleidung aufgefunden werden. Ermittlungen der Polizei ergaben nun, dass der Spiegel zu einem Ford Fiesta gehört. Der Unfallverursacher, Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Ford Fiesta machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bramstedt unter 04192-39110 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2024 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de