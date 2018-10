Bad Segeberg (ots) – Im Februar 2018 ist es in Bad Bramstedt und in Neumünster zu mehrere Einbrüchen gekommen, infolgedessen sich die Polizei jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wendet. Näheres ist der Medieninformation der Polizeidirektion Neumünster vom 26. Oktober 2018 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4099070 unmittelbar zu entnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

