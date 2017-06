POL-SE: Bad Bramstedt / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20./21. Juni 2017, ist es auf dem Parkplatz ‚P1‘ des Klinikums Bad Bramstedt in der Oskar-Alexander-Straße zu insgesamt acht Pkw-Aufbrüchen bzw. Versuchen und einem Wohnmobilaufbruch gekommen. In der Zeit von etwa 18 bis 06 Uhr wurden die Heck- oder Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen oder aufgedrückt. Aus den Fahrzeugen wurden neben Bekleidungsstücken, Taschen und Genussmitteln auch elektrische Geräte gestohlen. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat die Taten beobachtet und kann Angaben zu dem oder den Täter/-n und dem Tatablauf machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Bramstedt unter 04192-39110. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de