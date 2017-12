Bad Segeberg (ots) – Bereits am 29. November kam es in Bad Bramstedt im Kaufhaus „NKD“ zum Ladendiebstahl von mehreren Herrenwinterjacken. Erst vorgestern wurde bei Polizei Strafanzeige erstattet. Dabei berichtete die anzeigende Mitarbeiterin des Kaufhauses von einer unbekannten Zeugin, die noch am Tattag einen südländisch aussehenden Mann gesehen haben will, der versuchte, Herrenwinterjacken im Stadtgebiet zu verkaufen. Da diese Dame eine wichtige Zeugin für die Ermittler ist, bitten die Beamten um Kontaktaufnahme unter 04192-39110 bei der Polizeistation Bad Bramstedt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jan-Hendrik Wulff Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Jan-Hendrik.Wulff@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de