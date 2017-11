Bad Segeberg (ots) – Insbesondere aufgrund der dunklen Jahreszeit kündigt die Polizeistation Bad Bramstedt an, verstärkt die Sicherheit der Fahrradfahrer im Auge zu behalten. Nicht nur die Kontrolle der Beleuchtungseinrichtungen am Fahrrad steht dabei im Fokus, sondern besonders auch Ablenkungen der Radfahrer durch Handys oder andere elektronische Geräte. Während fehlende oder mangelhafte Beleuchtungen mit Verwarnungsgeldern in Höhe von 20-25 Euro geahndet werden können, steht bei einer Handybenutzung während des Radfahrens schnell ein Bußgeld von 55 Euro an. Kindern unter 14 Jahren bietet die Polizei Bad Bramstedt an, ihr verkehrssicheres Fahrrad im Rahmen der Aktion „Schon gecheckt“ dort vorzuführen und damit an einem Preisausschreiben teilzunehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2021 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de