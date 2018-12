Bad Segeberg (ots) – In Bad Bramstedt finden nächste Woche mehrere Präventionsveranstaltungen zum Thema Taschen- und Trickdiebstähle statt. Die Polizei Bad Bramstedt registrierte in den vergangenen Wochen eine erhöhte Anzahl von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Insbesondere in den Lebensmittelmärkten der Stadt kam es zu vermehrten Taschen- und Trickdiebstählen. Aus diesem Grund finden nächste Woche drei Präventionsveranstaltungen statt. Diese werden durch zwei Beamte der Polizei Bad Bramstedt gemeinsam mit einem Polizeibeamten des Bereiches Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg und Herrn Wilken vom Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt, der speziell ausgebildeter Sicherheitsberater für Senioren ist, durchgeführt. Themenschwerpunkt ist hierbei der Taschen- und Trickdiebstahl, aber auch Fragen zum Auftreten falscher Polizeibeamter, dem sogenannten Enkeltrick und dem Haustürbetrug werden natürlich beantwortet. Am Dienstag, den 11.12.2018, von 10:00 bis 12:00 Uhr, wird zu diesem Thema im Schlosssaal, Bleeck 16, ein Vortrag gehalten. Beratungen und Informationen zu diesen Themen erhalten Sie am Freitag und Samstag, den 14./15. Dezember in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr in Bad Bramstedt beim Famila/Aldi-Markt, Lohstücker Weg 16 in Bad Bramstedt. Hier ist die Polizei mit einem Info-Stand vertreten. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

