POL-SE: Bad Bramstedt – Raub auf Schulparkplatz – Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es auf dem Parkplatz eines Gymnasiums in der Straße Düsterhoop zu einem Raub auf einen 23-jährigen Mann gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht. Gegen 20.10 Uhr klopfte eine bisher unbekannte Person an die Scheibe der Fahrertür eines Fahrzeugs, in dem sich ein 23-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg befand. Gemeinsam mit einer weiteren Person soll er den jungen Mann unter einem Vorwand aufgefordert haben, den PKW zu verlassen. Im weiteren Verlauf soll einer der Täter den Mann festgehalten haben, während der andere sich ins Fahrzeuginnere begeben und das Auto nach Wertgegenständen durchwühlt haben soll. Im Rahmen des Überfalls sollen die Täter darüber hinaus Pfefferspray gegen den 23-Jährigen eingesetzt haben, bevor sich dieser schlussendlich losreißen und zu Fuß fliehen konnte. Das Täter-Duo soll sich daraufhin ebenfalls fußläufig samt Beute in Richtung eines angrenzenden Gewerbegebietes entfernt haben. Eine Fahndung der unmittelbar nach dem Raub verständigten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Gesucht werden zwei etwa 1,8 Meter bis 1,85 Meter große schlanke Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Einer der Täter soll über kurzes blondes Haar verfügen und zum Zeitpunkt des Überfalls mit einer blauen Jeanshose und einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Der andere Mann soll dunkelhaarig gewesen sein, ebenfalls mit einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein und darüber hinaus eine Strickmütze oder einer Sturmhaube getragen haben. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet unter der Telefonnummer 04551-8840 um weitere Hinweise von möglichen Zeugen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de