POL-SE: Bad Bramstedt – Raub mit drei Tätern vermutlich nur vorgetäuscht

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagabend, den 01. Juni 2017, gegen 19:00 Uhr wurde ein Getränkemarkt in der Hamburger Straße von drei Personen überfallen. Die Täter erbeuteten neben einer unbekannten Menge Bargeld, Zigaretten sowie das Handy eines Angestellten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Tat jedoch vorgetäuscht. Der Polizei wurde am Abend über Notruf gemeldet, dass drei dunkel gekleidete Männer den Kassierer mit einem Messer bedroht und anschließend mit der zuvor genannten Beute geflüchtet sein sollten. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und aufgrund eingegangener Hinweise, die Täter könnten mit öffentlichen Verkehrsmitteln flüchten, wurden sogar Züge der AKN in Bad Bramstedt für die Dauer von etwa einer Stunde angehalten. Bei der Suche konnten die drei flüchtenden Täter jedoch von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise aber darauf, dass der Überfallene sowie die Täter den Raub vorgespielt hatten, um sich vermutlich gemeinsam an der Beute zu bereichern. Die Täter, vier 14-18-Jährige aus dem Kreis Segeberg, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wieder entlassen und müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat und Missbrauchs von Notrufeinrichtungen verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de