Bad Segeberg (ots) – In Bad Bramstedt ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Sachbeschädigungen an mindestens 3 PKWs gekommen. Die in der August-Kühl-Straße und Graf-Stolberg-Straße abgestellten Fahrzeuge wurden von bislang unbekannten Tätern beschädigt. In einem Fall konnte die Tatzeit auf Montagmorgen, 00:46 Uhr, eingegrenzt werden. Des Weiteren sind einem Zeugen vier Jugendliche in unmittelbarer Tatortnähe aufgefallen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04192 / 39110 an die Polizei in Bad Bramstedt zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de