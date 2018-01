Bad Segeberg (ots) – Bereits am Freitag, 05.01.2018, ist es in Bad Bramstedt zu einigen Sachbeschädigungen gekommen. In der Zeit von 18:55 – 19:15 Uhr sollen aus einer Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen heraus in der „Altonaer Straße“ Ecke „Friedrichsweg“ Sachbeschädigungen begangen worden sein. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden bei zwei PKW die Außenspiegel beschädigt / abgetreten. Des Weiteren wurde eine Mülltonne umgetreten und ein Werbeplakat durch die Gegend geworfen. In dem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04192 / 39110 an die Polizei in Bad Bramstedt zu wenden. Wichtig wären insbesondere Angaben zu der möglichen Tätergruppe, dazugehörige Personenbeschreibungen und Tatbeteiligungen. Mögliche weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bramstedt in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de