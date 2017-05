POL-SE: Bad Bramstedt, Schlüskamp / Polizei erbittet Hinweise nach versuchtem Trickdiebstahl

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 21.05.17, wurde eine 92-Jährige in Bad Bramstedt Opfer eines versuchten Trickdiebstahls. Gegen 15.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Dame. Die Wohnung befindet sich in einer Seniorenanlage im Schlüskamp. Die 92-jährige, fast erblindete Frau öffnet einer jungen, asiatisch aussehenden Frau die Wohnungstür. Erst wollte diese eine Zeitschrift verkaufen, nachdem der Kauf ablehnt wurde, wurde die Dame in ihre Wohnung gedrängt und bis zum Sofa des Wohnzimmers geschoben. Dort wurde die Geschädigte zum Hinsetzen bewegt. Die angebliche Zeitschriftenverkäuferin versperrte ihr die Sicht auf die Wohnung und die Eingangstür. Trotzdem konnte die 92-Jährige erkennen, dass sich eine weitere Frau in die Wohnung schlich. Vermutlich, weil die Rentnerin dies bemerkte, verschwanden die beiden Frauen plötzlich, ohne etwas zu stehlen. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täterin: weiblich, sehr jung, etwa 1,50 m groß, sehr schlank, glattes, schwarzes Haar, auffallend kleine Hände, asiatisches Erscheinungsbild. 2. Täterin: weiblich, etwa 40 Jahre alt, asiatisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat Beobachtungen zur Tatzeit gemacht? Wer kann Hinweise zu den Täterinnen machen? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de