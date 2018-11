Bad Segeberg (ots) – In den gestrigen Abendstunden hat die Polizei gleich zwei Verkehrsunfälle in Verbindung mit Alkohol am Steuer in Bad Bramstedt aufgenommen. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen ging ein 53-jähriger Mann aus Bad Bramstedt gegen 18:45 Uhr zu seinem Opel, der auf einem Parkplatz in der Straße Kirchenbleeck stand. Beim anschließenden Rückwärtsfahren kollidierte der PKW mit einem anderen geparkten Fahrzeug. Nach dem Verkehrsunfall begutachte der Autofahrer zwar den Schaden, setzte seine Fahrt daraufhin jedoch unbeirrt fort und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Im Rahmen der sich anschließenden Maßnahmen ergab sich für die Polizeibeamten aus Bad Bramstedt schnell der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Neben einer Blutprobe nahmen ihm die Beamten daher auch den Führerschein ab. Ein 59-jähriger Mann aus Bad Bramstedt war um 19:25 Uhr mit einem Citroen auf dem Lohstücker Weg aus Richtung Blutendoor kommend in Richtung König-Christian-Straße unterwegs. Während der Fahrt geriet der PKW nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Eine Atemalkoholüberprüfung im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab bei dem Fahrer einen Wert von 3,09 Promille. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Beide Autofahrer werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten, diese der Polizei Bad Bramstedt unter 04192 39110 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de