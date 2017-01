POL-SE: Bad Bramstedt – Ungebetene Gäste – Hausbewohner treffen auf Einbrecher

Bad Segeberg (ots) – Am frühen gestrigen Abend ist es im Bereich der Hamburger Straße in Bad Bramstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Nachbarschaft bittet. Bisher unbekannte Täter begaben sich gegen 18 Uhr das Grundstück einer Doppelhaushälfte an der Bundesstraße 4, verschafften sich gewaltsam einen Zutritt zu dem Objekt und betraten die Räumlichkeiten des Hauses. Auf ihrem Weg ins Obergeschoss stießen die Einbrecher auf die anwesenden Bewohner des Hauses und machten umgehend kehrt. Die zwei dunkel gekleideten Personen mit jeweils einer schwarzen Wollmütze auf dem Kopf stürzten die Treppe herunter und verließen fluchtartig das Gebäude. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Hinweise zu dem Einbruch oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de