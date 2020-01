Angriff auf Polizist in der Silvesternacht in Pansdorf Ein 29-Jähriger soll in der Silvesternacht in Pansdorf (Kreis Ostholstein) einen Polizisten angegriffen und verletzt haben. Der 59 Jahre alte Beamte sei bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 29-Jährigen verletzt worden und war zunächst nicht dienstfähig, teilte ein Polizeisprecher am Don

Neuer stellvertretender Regierungssprecher in Brankenburg Der bisherige stellvertretende Grünen-Sprecher Simon Zunk (35) ist neuer Vize-Regierungssprecher in Brandenburg. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Potsdam mit. Die Grünen, die seit November in Brandenburg mitregieren, nominierten ihn für diese Aufgabe. Regierungssprecher Florian Engels n

Drei Verletzte und zerstörte Wohnungen nach Brand in Beeskow Ein Mehrfamilienhaus in Beeskow (Oder-Spree) hat am Donnerstagvormittag in Flammen gestanden. Eine Frau und ihre beiden Kinder wurden mit Rauchgasvergiftungen mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurden demnach zuvor aus einer stark verrauchten

Nord-FDP unterstützt Windkraft-Bonus Die FDP im Kieler Landtag unterstützt Bestrebungen im Bund, mit finanziellen Anreizen für Anwohner und Standortgemeinden die Akzeptanz der Windenergie zu steigern. "Ich glaube zwar nicht, dass sich die Akzeptanz der Energiewende erkaufen lässt", erklärte Fraktionschef Christopher Vogt am Donnerstag.

Kinder wegen Böller mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Ein Zwölfjähriger aus Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) ist am Neujahrstag mit schwersten Verletzungen durch Böller in eine Spezialklinik gebracht worden. Zwei 13-Jährige wurden in einem Krankenhaus versorgt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei Jungen hatten am Mittwoch nach Blindgänger-

Wetter in Deutschland: Nach dem sonnigen Jahreswechsel kommt Tief "Fabio" Der Winter zeigt sich auch 2020 eher von seiner milden und verregneten Seite. Nach dem meist freundlichen Jahreswechsel zieht ein Tief über Deutschland und bringt trübe Aussichten. Das Wetter zum Jahreswechsel meinte es gut mit Deutschland. Tief "Fabio" soll das in den kommenden Tagen jedoch ändern:

Teltow-Fläming unter den wirtschaftsstärksten Regionen Der brandenburgische Landkreis Teltow-Fläming ist als erster ostdeutscher Landkreis in die Top 30 des "Focus Money"-Rankings der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands aufgestiegen. Wie das Magazin in seiner Ausgabe vom Donnerstag berichtet, hat die Region gegenüber dem Vorjahr den Sprung von Pl

Potsdam will Kinder aus Flüchtlingslagern aufnehmen Die Stadt Potsdam will zunächst fünf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus einem Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln aufnehmen. Die humanitäre Katastrophe, die sich dort abspiele, sei ein Armutszeugnis für Europa, betonte der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Donnersta

Wieder fünf Firmentransporter auf Usedom aufgebrochen Die Aufbrüche von Firmentransportern im Osten des Landes gehen weiter. Am Donnerstag wurden der Polizei fünf aufgebrochene Transporter in Heringsdorf auf Usedom gemeldet, wie eine Sprecherin mitteilte. In einem Fall sei Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro aus dem Wagen gestohlen worden. In den andere