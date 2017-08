Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es in einem Angelbetrieb in Bad Bramstedt zu einem Fischdiebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Zwischen 20:00 Uhr montagabends und 06:00 Uhr dienstagmorgens betraten bisher unbekannte Täter das Gelände des Angelsees am Bissenmoor in der Weddelbrooker Straße. Dort entnahmen sie aus dem Fischgehege in der Mitte des Sees etwa 100 lebende Forellen und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 60 Jahre alte Betreiber des Angelsees schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Geschehen nehmen die Ermittler der Polizei Bad Bramstedt unter 04192-39110 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

