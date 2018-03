Bad Segeberg (ots) – Gestern sind in einem Drogeriemarkt in Bad Bramstedt zwei Zigarettendiebe festgenommen worden. Um kurz nach 13:00 Uhr fielen einer Angestellten zwei Kunden an einer Kasse in dem Drogeriemarkt im Kirchenbleeck auf. Die eine Person entnahm im Kassenbereich eine Zigarettenschachtel und legte diese auf das Laufband. Zeitgleich entnahm die Person noch diverse andere Zigarettenschachteln und schob diese nach hinten durch. Dort nahm die zweite Person die Zigarettenschachteln an sich und steckte diese in seine Jacke. Anschließend wollten die beiden Personen das Geschäft verlassen, ohne die entwendeten Waren zu bezahlen. Durch die Mithilfe eines Polizeibeamten, der privat vor Ort war, konnte das verhindert werden. Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 20- und 26-jährigen Georgier. Da die Täter bereits einschlägig mit gleich gelagerten Ladendiebstählen in Erscheinung getreten sind, ist in diesem Fall von einer gewerbsmäßigen Begehung auszugehen. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat daher die weiteren Ermittlungen dazu übernommen. Stehlgut waren in diesem Fall 22 Zigarettenschachteln im Wert von über 100,-EUR. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de