Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist es an der Einmündung der Dorfstraße in die Eutiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Smart gekommen. Gegen 16:20 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem Fahrrad durch die Eutiner Straße in Richtung Klein Rönnau. Sie benutzte hierbei den der Dorfstraße zugewandten, aus ihrer Sicht linken Radweg. Gleichzeitig näherte sich über die Dorfstraße ein Smart, den eine 80-Jährige aus Bad Segeberg steuerte. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten Fahrrad und Auto im Einmündungsbereich miteinander. Die 17-jährige Bad Segebergerin stürzte auf die Fahrbahn. Zufällig anwesende Feuerwehrkräfte kümmerten sich um die Verletzte und sperrten die Unfallstelle ab. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die weitere medizinische Versorgung und brachten die Fahrradfahrerin anschließend in ein Krankenhaus. Polizeibeamte stellten die Personalien der Beteiligten fest und befragten Zeugen des Unfalls. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de