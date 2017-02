POL-SE: Bad Segeberg, Am Kurpark / Feuer in Hotelnebengebäude

Bad Segeberg (ots) – Heute kam es in Bad Segeberg zu einem Feuer in einem Hotelnebengebäude in der Straße „Am Kurpark.“ Die Einsatzkräfte wurden um 13.47 Uhr über einen Verteilerkastenbrand im 1. OG eines Hotelnebengebäudes in Kenntnis gesetzt. Es wurde starke Rauchentwicklung und auch Flammenbildung gemeldet. Die Polizei sperrte daraufhin die Zufahrt zur Straße „Am Kurpark“ und evakuierte das 1. OG, während die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begann. Eine 47-jährige Bewohnerin sprang zu Beginn der Rettungsarbeiten vermutlich vom zweiten Obergeschoss auf ein davor liegendes Flachdach und wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Eine 28-Jährige aus Hamburg zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Außerdem erlitten sieben weitere Personen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden im Rettungswagen behandelt. Wie sich herausstellte, stand ein Technikraum im 1. OG unter Vollbrand. Der angrenzende Flur war derart stark verraucht, dass die Bewohner nur über Drehleitern gerettet werden konnten. Die Bewohner der oberen Stockwerke mussten während der Rettungsarbeiten in ihren Wohnungen bleiben. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Derzeit werden in dem Gebäude Renovierungsarbeiten durchgeführt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Am Einsatzort waren etwa 30 Kräfte vom Rettungsdienst und mehrere Feuerwehren eingesetzt. Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung der Feuerwehr, die nach Einsatzende herausgegeben wird. Das Feuer ist unter Kontrolle, der Einsatz dauert aber noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

