POL-SE: Bad Segeberg, Am Landratspark Unfall mit vier verletzten Personen

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Dienstag, gegen 14.15 Uhr, ist es in Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-Jahre alter Mann aus dem Kreis Segeberg mit einem VW Fox den Abfahrtsbereich der Bundesstraße 206 in Höhe der Straße „Am Landratspark“. An der dortigen Einmündung wollte er nach rechts in die Straße „Am Landratspark“ einbiegen. Trotz des dortigen Stoppschildes übersah er den von links kommenden Skoda Octavia eines 74- jährigen Fehmaraners, der in Richtung Südstadt unterwegs war, und fuhr in dessen rechte Fahrzeugseite. Durch den Unfall wurde der Fahrer des VW Fox und seine 49-Jahre alte Beifahrerin, sowie der Fahrer des Skoda Octavia und seine 72-Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Polizeibeamten sperrten die Straße „Am Landratspark“ vorübergehend. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de