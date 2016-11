POL-SE: Bad Segeberg, An den Kirchhöfen / Unbekannte sprengen Parkscheinautomaten

Bad Segeberg (ots) – Auf dem Parkplatz der Backofenwiese ist in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen ein Parkscheinautomat gesprengt worden. Polizeibeamte stellten am Montagmorgen gegen 7 Uhr fest, dass die Fronttür des Parkscheinautomaten und Reste eines Böllers am Boden lagen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt. Wieviel Bargeld die Täter erbeuteten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de