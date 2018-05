Bad Segeberg (ots) – Am Freitag haben Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg in der Hamburger Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stellten sie wiederholt fest, dass leider immer noch viel zu viele Verkehrsteilnehmer während der Fahrt das Handy nutzen. Da die Ablenkung durch Mobiltelefone für die Verkehrssicherheit und die Polizei ein wichtiges Thema ist, ahndeten die Kollegen die Verstöße konsequent mit einem Bußgeld von 100,- EUR und einem Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ in Flensburg. In der Zeit von 09:30 – 12:30 Uhr nutzten acht Fahrer verbotswidrig das Handy während der Fahrt. Sechs Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Des Weiteren trafen die Beamten auf einen 64-Jährigen aus dem Kreis Segeberg, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC (Cannabis). Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de