POL-SE: Bad Segeberg, B 432 / Polizeikontrolle

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Mittwoch, den 28.06.2017, hat das Polizei- und Autobahnrevier (PABR) Bad Segeberg in der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr im Bereich Bad Segeberg B 432 Ortsausgang Richtung Leezen einen Kontrolleinsatz mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durchgeführt. Geplant wurde diese Kontrolle im Rahmen der Ausbildung von zwei Polizeikommissar-Anwärtern. Insgesamt waren neun Beamte eingesetzt. 2868 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle. 33 Fahrzeuge wurden davon kontrolliert. Insgesamt gab es 90 Überschreitungen der zulässigen Geschwindigkeit. (Höchster Messwert: 89km/h bei zulässigen 70km/h; Höchster Messwert: 79km/h bei zulässigen 50km/h.) Zwei Fahrer waren nicht angeschnallt, einmal war die Hauptuntersuchung schon über acht Monate abgelaufen, zweimal wurden Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt und einmal erlosch die Betriebserlaubnis, weil die Fußrasten an einem Motorrad geändert worden waren. Außerdem wurden sieben Mängelberichte gefertigt, weil Papiere etc. fehlten oder kleine Mängel am Fahrzeug vorlagen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de