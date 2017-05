POL-SE: Bad Segeberg, BAB 21 / Erschreckende Mängel bei Lkw

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 12.05.17, stellten Polizeibeamte bei einer Lkw-Kontrolle erschreckende Mängel fest. Den Beamten vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg fiel gegen 14.45 Uhr während einer Streife ein Sattelzug aus Deutschland auf der BAB 21 bei Bad Segeberg auf, der offenbar in einem schlechten Zustand war. Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass im Bereich des Sattelaufliegers hörbar die Druckluft entwich. Bei näherer Überprüfung stellten sie fest, dass ein Druckluftkessel der Bremsanlage an einer Stelle auf zirka 10 cm durchrostet und somit komplett undicht war. Der zweite Druckluftkessel war dermaßen stark verrostet, dass dieser ebenfalls kurz vor dem Totalausfall stand. Der Vorratsbehälter der Druckluft war ebenso stark korrodiert. Alle drei Behälter hätten unverzüglich ausgetauscht werden müssen, da es in der nächsten Zeit zum kompletten Druckluftverlust der Bremsanlage geführt hätte. Wie sich außerdem herausstellte, war das Fahrzeug offensichtlich erst im Februar 2017 zur Hauptuntersuchung und anschließend mit einer aktuellen Plakette versehen worden. Hierzu dauern die weiteren Ermittlungen noch an. Das Fahrzeug wurde durch einen amtlichen Sachverständigen der Dekra als verkehrsunsicher eingestuft und daraufhin sofort stillgelegt. Den Fahrzeughalter erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige in Höhe von etwa 270 Euro. Das Fahrzeug war komplett mit Abfall beladen und auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

