POL-SE: Bad Segeberg, BAB 21 / Mit 213 anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend, den 28.09.16, wurde ein Pkw-Fahrer mit 213 anstatt der erlaubten 100 km/h von Polizeibeamten auf der BAB 21 erwischt. Der 20-Jährige aus Hamburg war mit seinem Mercedes CLS unterwegs in Richtung Heimat. Dumm nur, dass er dabei um kurz nach 19.00 Uhr ausgerechnet den zivilen Videowagen des Polizei- und Autobahnrevieres Bad Segeberg auf Höhe der Kreisstadt überholte, dessen Besatzung die Verfolgung aufnahm und mehrere Messungen durchführen und videografisch dokumentieren konnte. Das Ergebnis ist traurig aber wahr: 213 Kilometer pro Stunde legte der junge Mercedes-Fahrer in einem Bereich zurück, in dem es maximal 100 Stundenkilometer hätten sein dürfen. Der junge Fahrer hat nun drei Monate Zeit, sich über seine Fahrweise Gedanken zu machen, muss 1200 Euro Bußgeld zahlen und erhält zwei Punkte in Flensburg. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de