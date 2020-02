Bad Segeberg (ots) – Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet in der Vermisstensache Baris Karabulut noch einmal um Mithilfe. Der 32-jährige Bad Bramstedter war am 18.03.2019 vermisst gemeldet worden. Sein Fahrzeug wurde an einem See nördlich von Bad Segeberg gefunden. Bislang führten intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zum Auffinden der Person. Ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Kiel lobt nun eine Belohnung für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, in Höhe von 5.000 Euro aus. Hinweise an die Polizei Bad Segeberg unter 04551 – 804 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de